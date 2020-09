Atriz sul-coreana Oh In Hye, de 36 anos, é encontrada morta em casa

Oh In Hye, atriz sul-coreana de 36 anos, foi encontrada morte em sua casa, em Incheon, na manhã desta segunda-feira (14). Segundo informações da imprensa local, Hye teria se matado. Ela chegou a ser socorrida e levada para um hospital, mas acabou não resistindo e faleceu.

Ainda de acordo com o veículo, a artista foi achada por volta de 5 da manhã por um amigo, com sintomas de um ataque cardíaco.

Muito conhecida e famosa na Coreia do Sul, ela estrelou filmes como Sin Of A Family, Red Vacance Black Wedding, A Journey With Korean Masters, The Plan, entre outras produções.

Oh In Hye terá um funeral privado para familiares e amigos íntimos na próxima quarta-feira (16).

