Atriz Sophia Valverde tem alta hospitalar após cirurgia

A atriz Sophia Valverde, de 16 anos, passou o fim de semana em casa após receber alta do Hospital A.C. Camargo Câncer Center, na cidade de São Paulo.







A atriz, que é a protagonista da novela Poliana Moça, no SBT, retirou um nódulo do seio por meio de um procedimento cirúrgico realizado na quarta-feira (18).

Por conta da cirurgia, a atriz está em licença-médica. De acordo com a emissora, ela ficará afastada das gravações da trama infantojuvenil do SBT e deve retornar às gravações a partir de 30 de maio. Daniele Valverde, mãe de Sophia, a acompanha durante o processo de recuperação.

O nódulo foi descoberto por Sophia no fim de 2021. Depois de perceber o crescimento dele, a equipe médica indicou que a jovem atriz fosse submetida a uma cirurgia para extirpá-lo. O resultado da biópsia deve sair no fim do mês de junho.

“Precisei passar por uma cirurgia que me deixou muito ansiosa e tensa. Mas Deus, com a sua imensa bondade, fez com que tudo saísse da melhor forma possível e já estou em casa me recuperando”, escreveu a atriz paranaense, que iniciou a carreira na TV interpretando a personagem Maria em Chiquititas (SBT, 2013/2015).