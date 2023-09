Atriz Sophia Loren passa bem após cirurgia no fêmur

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/09/2023 - 12:50 Compartilhe

ROMA, 25 SET (ANSA) – A atriz italiana Sophia Loren, de 89 anos, apresenta boas condições de saúde após ter passado por uma cirurgia no fêmur em função de uma queda sofrida no banheiro de sua casa em Genebra, na Suíça.

Uma fonte próxima à família contou à ANSA que conversou com a diva do cinema por telefone. “Posso falar que ela tinha uma voz boa e me disse: ‘Viu o que eu aprontei?'”, afirmou.

Segundo essa mesma fonte, Loren precisará fazer uma “reabilitação, mas reagiu bem” à operação. A queda ocorreu no último domingo (24) e provocou fraturas na altura do quadril da atriz.

A estrela inauguraria uma nova unidade da rede de restaurantes que leva seu nome, em Bari, nesta terça-feira (26).

Loren é acompanhada no hospital pelos filhos Edoardo e Carlo.

(ANSA).

