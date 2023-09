Atriz Sabine Boghici, suspeita de aplicar golpe milionária na mãe, morre no Rio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/09/2023 - 13:50 Compartilhe

A atriz Sabine Boghici, de 49 anos, morreu na tarde de quinta-feira, 14, após cair do 5º andar de um prédio na Lagoa, na zona sul do Rio. Sabine chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada com vida ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos.

Em agosto do ano passado, Sabine Boghici foi presa após ser acusada de participação em um golpe milionário contra a própria mãe. Na ocasião, ela e mais cinco pessoas, incluindo suspeitas que se diziam videntes, foram alvo de uma operação da Polícia que apurou desvios de dinheiro e de obras de arte estimados em mais de R$ 720 milhões.

A atriz estava em liberdade provisória desde março deste ano, por determinação do juiz Guilherme Schilling Pollo Duarte, da 23ª Vara Criminal. À época, o magistrado considerou que Sabine não se tratava de “pessoa de alto grau de periculosidade”.

Na quinta-feira, Sabine chegou ao Hospital Miguel Couto em estado gravíssimo, mas acabou morrendo. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Rio. O caso vai ser investigado pela 15ª DP (Gávea).

