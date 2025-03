Atriz revela que vocalista do Red Hot Chili Peppers a engravidou e pagou por aborto

A atriz britânica Ione Skye fez uma revelação em sua nova autobiografia, “Say Everything”, lançada nesta semana. Segundo relato na obra, Anthony Kiedis, vocalista do Red Hot Chili Peppers, a engravidou aos 17 anos e pagou pelo aborto.

Ela explicou que, na época, eles tomaram a decisão juntos por ela ser muito jovem e pelo fato de o cantor ter um vício em heroína; quando entraram no relacionamento, Skye tinha 16 anos, e Anthony, 24.

“Eu era o tipo de garota que queria um bebê desde que era bebê, que costumava fantasiar em encontrar um recém-nascido enrolado em mantas na minha porta ou em capturar um bebê fantasma voador com uma rede de borboletas”, disse ela, que hoje está 54 anos.

“Mas fantasiar era diferente de ter. Eu não conseguia me ver tendo um bebê naquele momento”, completou.

Skye também alegou que o artista não compareceu à consulta para o aborto por se sentir culpado, no entanto, ela não se arrependeu de sua decisão.

“Agora eu estava cuidando de mim mesma, tomando uma decisão que parecia boa e importante para o meu futuro. Eu não teria um bebê aos 17 anos com alguém que não queria ser pai, não se comprometia comigo e tinha problemas de raiva. Sem falar na heroína.”

À revista “People”, Ione Skye disse que não falou com o roqueiro sobre o conteúdo de seu novo livro. “Eu mantenho contato com a mãe dele, mas não com ele. Estou muito curiosa sobre o que ele vai pensar — ​​ele e meu pai. Eles são os que mais me deixam nervosa. Mas todos que leram disseram que é uma boa leitura.”

A atriz é casada com o músico Ben Lee, desde 2008, com quem tem uma filha de 15 anos.