Atriz Renée Zellweger, de 54 anos, está noiva de Ant Anstead, diz site

A atriz Renée Zellweger está em um relacionamento de dois anos com Ant Anstead, e agora, ela está noiva. Segundo informações do jornal The Sun, a atriz, de 54 anos, revelou a amigos mais próximos que ela e o namorado deram um novo passo na relação e farão, em breve, uma cerimônia discreta.

Este será o segundo casamento da atriz. Anteriormente, Renée Zellweger chegou a selar união com Kenny Chesney, em 2005. Porém, eles ficaram juntos oficialmente apenas por quatro meses.

A artista muito conhecida no mundo do cinema internacional, ganhou mais destaque ao dar vida à personagem Bridget Jones. Além disso, participou de outros filmes marcantes, como ‘Judy‘, ‘Chicago‘, ‘Segredos e Despedidas‘, entre outros.

