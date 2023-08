Atriz Rebel Wilson mostra pontos no rosto após sofrer acidente durante filmagem de filme

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2023 - 13:44 Compartilhe

A atriz Rebel Wilson mostrou que precisou de pontos no rosto após sofrer um acidente durante as gravações de um filme em que participa. O registro foi compartilhado pela própria artista nos stories do Instagram na quinta, 3, dizendo que o incidente ocorreu durante a madrugada.

“Não era esse o jeito que eu queria terminar esse filme. Três pontos e [uma ida] ao hospital ontem à noite depois de um acidente de dublê às 4h”, escreveu a artista. Segundo informações do Deadline, Rebel gravava cenas para o filme Bride Hard, dirigido por Simon West, na ocasião.

O longa, filmado na Georgia, não foi afetado pela greve de roteiristas e atores de Hollywood devido a um acordo provisório do sindicato dos atores (SAG-AFTRA). A instituição deu aval a Bride Hard por ser uma produção independente.

“O acordo provisório dá a muitos de nossos artistas e equipes a oportunidade de pagar o aluguel e alimentar suas famílias”, informou o sindicato sobre a decisão. Dentre os atores que continuaram trabalhando por conta do acordo provisório, segundo o Deadline, estão Anne Hathaway, Glenn Close e Dakota Fanning.

