Atriz que virou meme ao tentar quebrar ‘prato de Lula’ diz não apoiar Bolsonaro: ‘Tudo muda’

Depois que algo caiu na internet é impossível saber onde e quando vai parar. A prova disso é o vídeo do programa “Mulheres”, em que a atriz e modelo Adriana Ferrari participou do quadro “Quebrando a Louça”.

Sete anos depois, o trecho caiu nas redes sociais e virou meme. Isso porque ela aparece tentando quebrar um prato com a foto do ex-presidente Lula, para mostrar desaprovação com o governo. Contudo, o prato não se quebra. O próprio Lula chegou a compartilhar o vídeo dizendo: “Importante é encher o prato do povo de comida, não tentar quebrar o meu…Um abraço do coração!”.





Em entrevista ao UOL nesta quarta-feira (01), Adriana relembrou o momento e falou que foi “cancelada” por uma opinião dada há muito tempo. “Quiseram fazer um meme com algo de 7 anos atrás. Foi desnecessário. Eu sei como está o nosso país. Não apoiar um não quer dizer que eu apoio o outro. Tudo muda, eu mudei”, contou.

“Recebi um linchamento, um cancelamento. Não posso mais ter opinião. As pessoas entendem o que elas querem”, lamenta. “Na época, não concordava com atitudes do Lula, não o apoiava. Hoje, também tem atitudes [de Bolsonaro] que desaprovo”, confessou.

Sobre o prato que não se quebrou, mesmo após três tentativas, Ferrari tem uma explicação simples: ela jogou com cuidado para que os estilhaços não machucassem alguém. “Joguei com todo o cuidado para não ofender a imagem no prato. Não tive ódio, está bem claro. Não fui agressiva. Vai que fosse um caco no olho de alguém!”, refletiu.

No Instagram, Adriana disse que foi perguntada sobre a sua atual posição política. “Estou aguardando para saber quais serão as propostas”, ponderou. “Até lá, eu quero que o nosso país cresça, evolua”, completou.

Importante é encher o prato do povo de comida, não tentar quebrar o meu...Um abraço do coração! ❤️ https://t.co/p1pWbcE3Wo — Lula (@LulaOficial) May 30, 2022