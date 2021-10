Atriz que teve rosto corroído por cocaína realiza procedimentos

Danniella Westbrook realizou uma série de procedimentos para recuperar o seu rosto. A atriz britânica de 47 anos revelou, em maio, que estava se submetendo a combos de procedimentos estéticos para reparar as sequelas no seu rosto, resultado do abuso de cocaína, que corroeu suas vias nasais.

Além de cirurgias plásticas, Danniella ainda está fazendo sessões de botox e preenchimentos no rosto, que deixaram a atriz bem diferente. O clique mais recente mostra ela de boina e curtindo uma noitada na cidade de Liverpool, na Inglaterra, em Londres, com o amigo Ryan Mira.

Ela é mais famosa por viver a personagem Sam Mitchell na novela EastEnders nos períodos 1990–1993, 1995–1996, 1999–2000, 2009–2010 e em 2016, quando deixou a atração.

Danniella já revelou publicamente sua luta contra o abuso de cocaína, que acabou literalmente corroendo seu rosto, gerando deformações. Ela já teve, inclusive, que reconstruir o nariz após perda do septo mas, desta vez, uma nova leva de procedimentos não invasivos promete remodelar ainda mais seu rosto.

