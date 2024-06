Atriz que caiu do 5º andar é submetida a cirurgia de 11 horas: ‘Corpo estilhaçou’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 17:10 Para compartilhar:

A família de Mamie Laverock, 19 anos, que ficou conhecida por sua atuação na série “Quando Chama o Coração”, falou sobre o estado de saúde da atriz e informou que ela foi submetida a uma cirurgia que durou 11 horas. A jovem segue em estado grave após cair de uma varanda no 5º andar no começo de maio.

Os parentes de Mamie Laverock decidiram fazer uma vaquinha virtual para arrecadar fundos para o tratamento da atriz, que já fez duas cirurgias.

“Focando agora na cirurgia de Mamie hoje. Seu corpo estilhaçou. Ela passou por duas cirurgias de 11 horas com dois médicos trabalhando nela, uma cirurgia de três horas e outra cirurgia hoje. Não temos nada além de gratidão pelos médicos e enfermeiras que têm sido exemplares no seu cuidado desde 26 de maio”, dizia comunicado oficial da família.

A vaquinha criada no GoFundMe arrecadou, até o final da tarde desta segunda-feira, 3, 35 mil dólares canadenses (aproximadamente R$140 mil na cotação atual).

A atriz Mamie Laverock, de 19 anos, virou notícia após ter caído do quinto andar de um hospital em Vancouver, no Canadá. Mamie ficou conhecida por seu papel como Rosaleen Sullivan na série “Quando Chama o Coração”, exibida pela Record TV no Brasil.

A atriz já estava internada desde o dia 11 de maio, após ter sofrido uma “emergência médica” não especificada. Sua mãe, Nicole Compton revelou que, à ocasião, “conseguiu chegar a tempo de salvar a vida” da filha.

Laverock foi posteriormente transferida para um centro médico em Vancouver, no Canadá, onde sua condição foi rotulada como “pouco clara”, mas mostrou “sinais de melhora”.

