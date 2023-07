Atriz Priscila Fantin é a vencedora do ‘Dança dos Famosos 2023’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2023 - 8:00 Compartilhe

Priscila Fantin, aos 40 anos, conquistou o título de campeã da Dança dos Famosos 2023. Além do prestigioso troféu, a atriz e seu parceiro de dança, Rolan Ho, foram agraciados com dois carros zero quilômetro, um prêmio oferecido pela produção do programa, após alcançarem a incrível pontuação de 139,6 pontos.

A emocionante disputa final aconteceu entre Priscila Fantin e Rolan Ho, a influenciadora Rafa Kalimann com seu parceiro Fernando Perrotti, e a talentosa atriz Carla Diaz, que dançou ao lado de Diego Basílio. Carla e Diego terminaram em segundo lugar com 139,3 pontos, enquanto Rafa e Fernando somaram 139,2.

