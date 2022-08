Atriz pornô termina casamento após marido não querer transar: ‘Chorava’

Da Redação 19/08/2022 - 10:13 Compartilhe

A atriz pornô Mia Malkova, de 30 anos, decidiu terminar o casamento após seu marido se recusar a fazer sexo com ela.

O relacionamento chegou ao fim em 2018, mas ela expôs o verdadeiro motivo agora, durante a participação no podcast “Touchy Subject”.

“O motivo pelo qual eu me senti tão infeliz é porque a gente tinha problemas de intimidade na relação”, detalhou, ressaltando que considerava isso como algo “muito grave” porque ele não a procurava e “nunca queria fazer sexo comigo”.

“Me considero uma pessoa romântica e eu o amava, ele era meu melhor amigo. Para mim, ele era uma pessoa única com eu realmente queria fazer sexo”, quem. “Então o fato de a gente não transar, dele não me procurar para isso, fez com que eu me sentisse feia e que não fosse sexy”, completou.