Atriz pornô Stormy Daniels depõe nesta terça no julgamento de Trump

NOVA YORK (Reuters) – Stormy Daniels será chamada como testemunha no julgamento criminal de Donald Trump nesta terça-feira, de acordo com a equipe de defesa de Trump, preparando um confronto há muito esperado entre o ex-presidente dos Estados Unidos e a estrela pornô que diz que eles tiveram relações sexuais.

Daniels está no centro do primeiro julgamento criminal de um ex-presidente norte-americano. Os promotores dizem que Trump encobriu um pagamento de 130.000 dólares em suborno que seu ex-advogado Michael Cohen fez a Daniels no período que antecedeu a eleição de 2016.

Cohen disse anteriormente que Trump o orientou a pagar Daniels para que ela mantivesse silêncio sobre um encontro sexual que ela diz ter tido com Trump em 2006.

A advogada de defesa de Trump Susan Necheles declarou no início da sessão do tribunal de terça-feira que foi informada de que Daniels seria a segunda testemunha a depor na terça-feira, 13º dia de julgamento.

Trump disse nas redes sociais na manhã de terça-feira que lhe disseram quem seria a testemunha, mas rapidamente retirou a postagem.

Ao entrar no tribunal, Trump repetiu reclamações sobre o mérito do caso, mas não mencionou Daniels. Trump foi multado em 10 mil dólares até agora por violar uma ordem de silêncio que o impede de falar sobre testemunhas.

Os promotores do escritório do procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, dizem que Trump rotulou falsamente seus pagamentos de reembolso a Cohen em 2017 como despesas legais nos registros de sua empresa imobiliária para encobrir o que eles chamam de um esquema ilegal para influenciar a eleição de 2016 comprando o silêncio de pessoas com informações potencialmente prejudiciais.

Trump, que concorre novamente à Presidência na eleição de 5 de novembro, declarou-se inocente de 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais e nega qualquer encontro sexual com Daniels.