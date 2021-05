Atriz pornô revela que fama surgiu após vídeos gravados na biblioteca da faculdade

Kendra Sunderland, atriz pornô de 25 anos, deu uma entrevista ao podcast norte-americano “Holly Randall Unfiltered” (Holly Randall sem filtro, em tradução para o português) sobre sua carreira.

Segundo a estrela do entretenimento adulto, o trabalho decolou quando ela começou a gravar vídeos na biblioteca da Universidade Estadual de Oregon, nos Estados Unidos.

“Todo mundo me veria tirar minhas roupas no Starbucks e eu não queria ser banida do lugar, então, a biblioteca surgiu como a coisa mais próxima de mim. Fui lá e fiz um show na webcam”, disse Sunderland.

“Estava no meu segundo ano de faculdade cansada de ficar sem dinheiro. Nenhum lugar me contrataria para trabalhar, e foi aí que uma amiga me ensinou a ser camgirl”, continuou.

Veja também