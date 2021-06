Atriz pornô Lana Rhoades abandonou date ‘ruim’ com estrela do Brooklyn: ‘Ainda convidou uma garota reserva’ Sem dizer o nome do jogador, Lana afirmou também que o atleta havia levado uma segunda mulher pro camarote em que a atriz estava como uma espécie de "reserva"

Dentro de quadra não há o que contestar o rendimento dos jogadores do Brooklyn Nets na temporada 2020-21da NBA. Fora dela, entretanto, parece que algum dos atletas não vive uma boa fase. É o que contou a atriz pornô Lana Rhoades em seu podcast. De acordo com ela, o encontro com o jogador misterioso do Nets foi “ruim” e “decepcionante” para a influenciadora digital.

Lana Rhoades revelou que foi convidada pelo astro para curtir do camarote uma partida do Brooklyn Nets. De acordo com ela, outra mulher também foi convocada para uma espécie de “rebote”.

– O cara que me convidou também convidou uma das outra garotas. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, de o cara me convidar e também convidar outra mulher como uma ‘opção de reserva’ – contou Lana.

Em seguida, classificou o astro como “muito sério” e disse que teria ido embora antes do jantar acabar.

– Fui embora antes do jantar acabar. Eu não quero ser má, mas ele não falava nada. Eu perguntava pra ele sobre o que ele gostava, e ele apenas dizia que não tinha opiniões sobre nada, e ele estava muito sério. Ele não foi interessante o suficiente pra mim – concluiu.

Sem revelar a identidade, ela disse que o jogador era de Libras, período entre 23 de setembro e 22 de outubro. Entre os nomes especulados, Kevin Durant é um dos que se encaixa no recorte feio pela atriz.

