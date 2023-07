Atriz pornô ganha carrão de R$ 1,3 milhão do marido após retomar carreira: ‘Orgulhoso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2023 - 16:44 Compartilhe

O youtuber norte-americano Adam Grandmaison, que comanda o podcast ‘No Jumper’, disse ter ficado orgulhoso por sua esposa, a atriz pornô Lena, retomar a carreira com outro homem.

Satisfeito com a decisão a mulher, conhecida artisticamente como Lena the Pug, ele resolveu presenteá-la com um carrão de luxo avaliado em R$ 1,3 milhão.

Adam e Lena têm um filho pequeno e comandam um podcast juntos, o ‘Plug Talk’. Outro trabalho de sucesso do youtuber é o podcast ‘No Jumper’.

Além de podcaster, o influenciador é rapper, executivo de gravadoras e piloto de BMX. Adam é também quem filma o conteúdo adulto com a própria esposa para o OnlyFans desde 2017.

Recentemente, o influenciador usou a sua conta no Twitter para comentar o fato de sua esposa ter feito um vídeo adulto com o ator pornô Jason Luv. Na ocasião, ele declarou que sentia ciúme no início.

“Já faz oficialmente uma semana que deixei minha esposa fazer um pornô com outro cara. Senti um pouco de ciúme no começo, mas, no geral, não foi um grande negócio”, confessou em uma publicação no Twitter.

