Atriz pornô é encontrada morta nos EUA

A atriz pornô Dakota Skye, de 27 anos, foi encontrada morta pelo seu marido em seu motorhome em Los Angeles, nos Estados Unidos. A atriz foi indicada em 2015 na categoria de atriz revelação no AVN Award, premiação de filmes pornográficos. As informações são do site XBiz.

Pessoas próximas a Dakota dizem que a atriz sofria ataques nas redes sociais após compartilhar uma foto de topless em frente a um mural com homenagem a George Floyd, homem negro que foi morto por um policial branco em 2020.

