Atriz pede para amiga conferir sua vagina após parto

Brooklyn Decker pediu a uma amiga que conferisse a sua vagina depois do parto.

Em entrevista ao podcast “Me Becoming Mom”, produzido pela revista “People”, a atriz explicou que precisava da ajuda da amiga para entender o que estava acontecendo no seu corpo após o parto do seu primeiro filho.

“Minha melhor amiga veio naquele dia [em que eu tive meu filho] e ela, naquela época, não tinha filhos. E eu fiquei tipo ‘Jen, não posso olhar para [minha vagina] porque acho que vai me traumatizar para sempre, mas eu preciso de alguém para entender o que está acontecendo lá embaixo'”, contou a atriz.

“E eu a levei para o banheiro e literalmente me inclinei e fiz com que minha melhor amiga fizesse uma descrição detalhada do que estava acontecendo. Isso porque muitas pessoas comentaram sobre dar pontos e isso e aquilo”, explicou.

“E ela disse, ‘Ok, sim, está gravado no meu cérebro. Fiz um registro detalhado’. E sim, agora ela tem que carregar isso com ela pelo resto de sua vida. Isso é amizade”, brincou a atriz.

“Os coágulos começaram a aparecer. E minha mãe, que é enfermeira, mas não de trabalho de parto, ficou tipo, ‘Isso não é normal em qualquer outra circunstância'”, lembrou Brooklyn, que é mãe de dois filhos, Hank Roddick, 6, e Stevie Roddick, 4, frutos do relacionamento com o ex-tenista Andy Roddick, com quem está casada desde 2009.