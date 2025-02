Atriz Patrícia Naves, esposa de Mauro Naves, passa por cirurgia de urgência

Patrícia Naves, de 58 anos de idade, usou o seu perfil no Instagram, na última quarta-feira, 19, para revelar que foi submetida a uma cirurgia de emergência, no Hospital São Luiz, no bairro do Morumbi, em São Paulo.

“Ontem me submeti a uma apendicectomia videolaparoscópica de urgência no Hospital São Luiz do Morumbi (SP). Foi um grande susto que foi superado pelo carinho e cuidado com que fui prontamente recebida lá”, contou a atriz, apresentadora e mestre de cerimônias.

Longe da televisão desde o fim da novela “Em Família”, exibida em 2014 na Globo, a esposa do jornalista Mauro Naves, 65 anos, agradeceu sua recuperação aos médicos e à equipe da unidade.

+ Entenda a cirurgia de emergência pela qual Ana Paula Siebert passou após problema com DIU

“A todos os funcionários que me atenderam desde a rápida recepção bem como os enfermeiros e todo o corpo clínico a minha profunda gratidão. E bênçãos divinas para o Dr. Mario Gimenez e a Dra. Marina Carla Gimenez que me trouxeram a tranquilidade e a segurança que hoje eu estaria em casa. Tudo passou! Deus é sempre maravilhoso comigo!”, completou.

Uma das personagens de maior destaque de Patrícia na TV foi Silvia, da novela “Viver a Vida” (2009), em que ela fez a mãe do fotógrafo Bruno (Thiago Lacerda).

Patrícia é casada com Mauro Naves desde 1996. Os dois são pais de dois filhos. No início deste mês, Patrícia celebrou 29 anos de união. “03/02/1996, 03/02/2025! E muitos mais!”, comemorou a atriz, na ocasião. O casal, que se separou em 2014 após 18 anos juntos, retomou o relacionamento em 2017.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Naves🧿💎🦋 (@pattinaves)