Atriz Olivia Munn revela diagnóstico de câncer de mama

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/03/2024 - 19:36

A atriz americana Olivia Munn, de 43 anos, revelou, nesta quarta-feira (13), que se submeteu a uma mastectomia dupla, após receber um diagnóstico de câncer de mama.

A artista, que atua em “The Newsroom” e “X-Men”, fez o anúncio no Instagram, onde publicou fotos aparentemente tiradas durante seu tratamento médico. Ela disse que a doença foi descoberta há quase um ano, depois que seu médico sugeriu um estudo adicional um ano antes do seu exame de rotina, por se tratar de um caso de alto risco.

“Eu só teria descoberto o câncer um ano depois, na minha mamografia seguinte”, comentou a atriz na rede social. Após os exames, os médicos pediram uma biópsia, que revelou um câncer agressivo Luminal B, de evolução rápida, nas duas mamas.

Segundo Olivia, a mastectomia foi realizada cerca de 30 dias depois. “Em um dia me sentia muito bem e no outro acordei em um leito de hospital após uma cirurgia de dez horas”, descreveu. “Tenho sorte. Nós o pegamos cedo o suficiente para que eu tivesse opções. Desejo o mesmo para qualquer mulher que tenha que enfrentar isso um dia”.

Olivia é casada com o comediante John Mulaney, um dos apresentadores da cerimônia do Oscar no último domingo.

