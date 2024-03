Atriz Monique Curi recebe famosos em noite de autógrafo do seu primeiro livro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/03/2024 - 21:48 Para compartilhar:

A atriz Monique Curi recebeu amigos e famosos em uma noite de autógrafos no lançamento de seu primeiro livro, “A virada de chave, o dia em que parei de esperar”, na livraria da Travessa do Shopping Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, na última quinta-feira, 29.

O evento reuniu nomes como o diretor artístico da próxima novela das 19h da Globo, “Família É Tudo”, Fred Mayrink, outras artistas como Lisandra Souto, Liliane Rodrigues, Cristiane Machado, Claudia Lira e Antonia Frering, além de Narjara Turetta, com quem a agora escritora mantém amizade desde um teste para a série “Malu Mulher”, de 1977, e com quem atuou na novela “Salve Jorge” (2021).

“Não importa a sua idade ou o quanto já precisou esperar. Este livro chama outras mulheres para despertar a força que tem dentro de si e promover uma verdadeira reviravolta em suas vidas”, declarou Monique Curi .

“Eu estava muito ansiosa e fiquei muito feliz por receber todo esse carinho hoje. Se, lá atrás, alguém me dissesse que tudo o que passei me faria chegar aqui, a este momento, juro, eu não acreditaria”, disse a atriz.

Na obra, Monique relembra alguns papéis negados em novelas, a bulimia e relacionamento abusivo que viveu, entre outros momentos que ela descreve como “fundos do poço”.

A escritora também aborda na sua obra temas como amor-próprio, envelhecimento, empoderamento feminino, problemas capazes de nos paralisar, empreendedorismo, relacionamentos e como descobrir seu propósito.

Monique é conhecida por atuações em novelas da Globo, dentre elas “Baila comigo”, “Felicidade”, “História de Amor”, “Laços de Família”, “Salve Jorge”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monique Curi (@moniquecuri_real)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias