Atriz Monique Curi faz transplante de sobrancelhas e apresenta resultado: ‘Me sinto ótima’

Os procedimentos estéticos não param de evoluir e são sempre muito bem-vindos para aqueles que se incomodam com as falhas na aparência que vão surgindo ao longo do tempo. E o transplante de sobrancelhas é um dos métodos que vem conquistando espaço no mercado.

Monique Curi é mais uma a se render aos encantos desse procedimento, que proporciona mais praticidade no dia a dia e deixa o visual mais natural. Ela comemorou o resultado e falou sobre como se deu o procedimento.

Aos 56 anos, a atriz, que atuou em novelas como “Baila comigo”, “Felicidade”, “História de Amor”, “Laços de Família”, “Salve Jorge”, etc, surpreendeu ao contar que passou por um transplante de sobrancelhas. “É um procedimento novo, muito semelhante ao transplante capilar, só que muito mais simples e na sobrancelha. Fui lá às 7h da manhã e 12h eu já estava novamente em casa”, começou a explicar.

“Acho que o cabelo e a sobrancelha são duas coisas bem importantes para a mulher. E a idade é uma ‘M’, né? Então, a minha sobrancelha, ela é muito bonita e tem um formato muito legal, mas estava rala em alguns pontos. Eu estava sempre tendo que cobrir com maquiagem. Então a minha tricologista, Dra. Alexandra Lopes, me apresentou a Dra. Dra. Carolina Molina Gamallo e ao Dr. Raphael Barbosa Gamallo, que fizeram o procedimento. Ele pegou uma faixa bem pequena de cabelo, raspado da minha nuca, e implantou na sobrancelha. Pelo que entendi é muito tranquilo, não estou com dor, nem nada”, continuou.

A atriz se mostrou muito animada e ansiosa pelo resultado final que, segundo o médico especializado em tricologia e transplante capilar Dr. Raphael Barbosa Gamallo, deve levar algumas semanas para se manifestar completamente, à medida que a área se cura e os cabelos ou pigmentos se assentam.

“O transplante de sobrancelha é um procedimento cirúrgico, ou não cirúrgico como foi o caso da Monique, realizado para preencher ou reconstruir as sobrancelhas, geralmente para corrigir falhas, aumentar a densidade ou alterar a forma. São retirados folículos capilares, que são transplantados da área doadora para as sobrancelhas. O pós-procedimento varia dependendo da técnica utilizada. Geralmente, envolve cuidados com a área tratada, como manter a área limpa e aplicar pomadas recomendadas pelo médico”, contou o especialista.

Em entrevista, Dr. Raphael explicou ainda que, embora a questão da dor possa variar de acordo com a tolerância individual e a técnica utilizada, a maioria das pessoas que fazem procedimentos relata desconforto mínimo durante o procedimento.

“Me sinto ótima! Não tenho pontos, não cortou nada. E não dói nada. Primeiro ele marcou com a caneta os pontinhos onde tinha que colocar, depois raspou a nuca para tirar os cabelinhos, deu um remedinho, que fiquei mais tranquila e daí aplicou a anestesia também na nuca. Dói a picadinha? Sim, mas depois disso apaguei. Deram anestesia também na sobrancelha e foi feito”, detalhou a atriz, acrescentando que os valores da intervenção variam de acordo com cada caso e tipo de procedimento escolhido.

De acordo com levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar (ISHRS, sigla em inglês), esse tipo de procedimento representa 11% das cirurgias capilares realizadas em mulheres e 4% entre os homens em todo o mundo.

O Dr. Raphael alerta que a intervenção pode não ser reversível: “No caso do transplante de cabelo para sobrancelhas, não é facilmente reversível, pois envolve a transferência de folículos capilares da área doadora para as sobrancelhas, e remover esses folículos pode não ser uma opção viável”, concluiu o especialista.

