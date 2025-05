Atriz mirim do SBT é diagnosticada com tumor no cérebro; estado é grave

A atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, que teve seu último trabalho na novela ‘A Infância de Romeu e Julieta’, do SBT, está internada em estado grave em São Paulo após ser diagnosticada com um tumor no cérebro. Thays Brandão, mãe de Millena, confirmou ao portal Léo Dias que a filha chegou a sofrer sete paradas cardiorrespiratórias na quarta-feira, 30, e que o estado de saúde da atriz é delicado.

“Ela está com uma massa no cérebro de cinco centímetros. Ainda não foi possível identificar exatamente o que é, se é um cisto ou um tumor. Estamos aguardando a transferência para o HC (Hospital das Clínicas de São Paulo). Mas ela precisa se estabilizar, porque todas as vezes que tentaram manuseá-la, ela entrou em parada cardíaca. Ontem mesmo, ela teve sete paradas, foi reanimada e voltou das sete”, relatou.

Thays ainda afirmou que a filha está entubada, sedada e não está reagindo. “Não há nenhum tipo de resposta, ela não se mexe, e o caso é muito delicado por conta dessas paradas cardíacas.”

Quando chegou ao hospital, a primeira suspeita dos médicos foi a de que Millena estaria com dengue. A confirmação do tumor veio após a realização de exames.

No Instagram da atriz, várias pessoas estão compartilhando mensagens de incentivo e apoio. A mãe da garota chegou a agradecer as correntes de oração: “Pessoal, não estou conseguindo responder a todos, porém estou vendo todas as mensagens de carinho e apoio. Agradeço muito e fico feliz em saber que a Millena é tão querida e amada por todos. Em breve ela estará aqui conosco.”