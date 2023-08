Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/08/2023 - 12:37 Compartilhe

Mel Lisboa compartilhou com seus seguidores do Instagram, neste sábado, 19, uma foto rara, em que aparece de biquíni.

A atriz, que está com 41 anos de idade, exibiu o corpo malhado, frente e verso, na varanda do local onde está hospedada em Vitória, capital do Espírito Santo.

Mel ganhou grande destaque na televisão brasileira ao ser a protagonista da famosa minissérie ‘Presença de Anita’, exibida em 2001, pela TV Globo.

Confira os posts de Mel Lisboa abaixo:

