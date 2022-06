Atriz Mary Mara, de 61 anos, morre afogada nos EUA

A atriz americana Mary Mara, de 61 anos, foi encontrada morta na manhã do domingo (27) após mergulhar em um rio para se exercitar. A informação é do TMZ. Mara, que fez parte do elenco de produções como Lost, Dexter, Law & Order e outras 40 séries e 20 filmes, mergulhou no rio St. Lawrence, na cidade de Cape Vincent, onde a irmã mora.

As investigações preliminares não mostraram sinais de crime. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal do Condado para a autópsia.