Atriz Marisa Abela interpretará Amy Winehouse em nova cinebiografia

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/01/2023 - 17:00





Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES (Reuters) – A atriz britânica Marisa Abela interpretará Amy Winehouse em uma cinebiografia sobre a falecida cantora, cujas filmagens devem começar em Londres na segunda-feira, informou a produtora e distribuidora Studiocanal.

Chamado de “Back to Black” e dirigido pelo cineasta britânico Sam Taylor-Johnson, o filme se concentrará nos “anos vibrantes de Winehouse, morando em Londres no início dos anos 2000, e em sua intensa jornada para a fama”.





A artista seis vezes vencedora do Grammy morreu de envenenamento por álcool em sua casa no norte de Londres em 23 de julho de 2011. Winehouse, que lutou contra problemas com bebidas e drogas durante grande parte de sua carreira, tinha 27 anos.

A especulação era abundante sobre quem interpretaria a cantora de “Rehab” e “Back to Black”. A estrela em ascensão Abela, 26, é mais conhecida pela série dramática “Industry”, sobre um grupo de recém-formados competindo por cargos em um importante banco de investimentos.

“Como cineasta, você realmente não pode pedir mais. Sinto-me animado e honrado por ter esta oportunidade de transportar a história maravilhosamente única e trágica de Amy para o cinema, acompanhada pela parte mais importante de seu legado – sua música”, disse Taylor-Johnson, em comunicado na sexta-feira.

“Estou totalmente ciente da responsabilidade, com meu colaborador de roteiro –Matt Greenhalgh–, vou criar um filme que todos nós iremos amar e valorizar para sempre. Assim como fazemos com Amy.”

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)





