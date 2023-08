Atriz Marina Moschen dá beijão na namorada em casamento de Rafaela Mandelli

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/08/2023 - 20:00 Compartilhe

A ex-Malhação Marina Moschen não se negou a viver uma cena romântica e deu um beijo apaixonado na namorada, a fotógrafa Emilia Sauaia.

A atriz foi acompanhada da amada ao casamento da amiga Rafaela Mandelli, que também já integrou o elenco da novelinha teen global.

Rafaela trocou alianças com Rodrigo Leonardo com cerimônia e festa na manhã do último domingo (20).

Em uma série de cliques publicados nas redes sociais, Marina Moschen aparece junto da amada no evento. Uma das fotos, publicadas por Emília nos Stories de seu Instagram, mostra as duas se beijando.

Para a ocasião, as duas elegeram looks bem diferentes. Marina apostou em um vestido lilás bem longo ao melhor estilo romântico, enquanto a fotógrafa usou um macacão de veludo preto combinado com um top.

Marina e Emília começaram a namorar em 2021, mas somente revelaram o romance no início deste ano.

Antes, a atriz viveu um relacionamento que durou seis anos com o empresário Daniel Nigri.

