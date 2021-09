Atriz Marina Miranda morre aos 90 anos após vários problemas de saúde

A atriz Marina Miranda, de 90 anos, morreu nesta terça-feira (21), segundo informações do programa “Balanço Geral”, da Record TV. A artista estava internada em coma no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro.

Em nota à imprensa, o hospital confirmou a morte de Marina: “A direção do Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon lamenta informar que a paciente Marina Miranda faleceu na noite desta segunda-feira (20). Ela estava internada na unidade, com quadro grave, desde o dia 19”.

Na segunda-feira (20), a filha da veteana, Sylvia Miranda, fez um post no Instagram informando que o quadro de saúde da artista é irreversível, após o diagnosticado de Alzheimer, tuberculose e infecção urinária e pulmonar.

“Ainda estamos tentando um hospital particular para que eu possa ficar com ela. Ela tem amigos muito fiéis. E ela indo para um particular, os amigos e parentes vão poder vê-la. Estou em oração, eu creio num Deus vivo. Agora peço aos amigos oração, empatia e amor”, escreveu Sylvia na rede social.

Em seu currículo, Marina Miranda tem trabalhos como “Dona Xepa”, “Dancin’ Days”, “Os Trapalhões”, “A Gata Comeu”, “Escolinha do Professor Raimundo”, entre outros.

