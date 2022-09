Atriz Lorena Comparato sofre acidente a caminho do Rock in Rio

Estadão Conteúdo 05/09/2022 - 18:33 Compartilhe

Lorena Comparato levou um susto enquanto estava a caminho do Rock in Rio no último domingo, 4. Para chegar ao festival, a atriz solicitou um carro de aplicativo, que acabou se envolvendo em um acidente com um motociclista no Rio de Janeiro.







A notícia foi informada pela atriz nos stories do Instagram. Segundo ela, apesar da situação, todos ficaram bem. “Depois de um acidente de carro no caminho, todo mundo bem! Obrigada, universo”, divulgou a atriz, sem detalhar o acontecimento.

Atualmente, Lorena integra o elenco de Rensga Hits!, série inspirada em Marília Mendonça. Em maio, a atriz falou ao Estadão sobre a oportunidade. “Eu acho o ‘cantar sertanejo’ muito específico. Eu tenho a afinação da vida, um amor e uma paixão pelos musicais, tenho uma paixão muito grande por música. Só que eu precisei me adequar ao sertanejo para cantar”, disse.

A atriz revelou que quando recebeu a ligação para participar dos testes da série tinha entendido que seria para viver Marília Mendonça, mas logo veio a explicação de que, na verdade, a série teria a temática da música sertaneja e que a cantora poderia participar de alguns capítulos.

“Quando me chamaram para o teste de Rensga eu tinha entendido que era para viver a Marília, e naquela época já era alguém que eu queria prestigiar e homenagear. Hoje em dia então… Perdê-la foi muito difícil e eu tinha o sonho de conhecê-la quando a série acontecesse, porque tinha a possibilidade dela participar, mas ela se foi nessa fatalidade”, contou emocionada.