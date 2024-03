Atriz Liza Koshy leva tombo em tapete vermelho do Oscar; confira o momento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/03/2024 - 10:46 Para compartilhar:

No último domingo, 10, ocorreu a glamourosa cerimônia do Oscar, a maior e mais esperada premiação do cinema. Apesar da sofisticação da ocasião, imprevistos também acontece, como foi o caso da a atriz e comediante Liza Koshy, que protagonizou um tombo no tapete vermelho.

Enquanto posava para os fotógrafos, Liza, que usava um longo vestido vermelho e um salto enorme, desequilibrou e acabou caindo no chão. Logo, ela recebeu ajuda e seguiu normalmente o protocolo. Apesar do susto, Liza ficou bem e não se machucou. O momento foi registrado em vídeo; confira:

Liza Koshy flashes a smile after accidentally tripping on the Oscars red carpet. https://t.co/xfJz47aMB5 pic.twitter.com/qV8q17NKvg — Variety (@Variety) March 10, 2024

