Atriz Léa Garcia contou que já foi agredida na rua por ter vivido vilã em ‘Escrava Isaura’

A atriz Léa Garcia morreu nesta terça-feira, 15, aos 90 anos, em Gramado, no Rio Grande do Sul. A artista teve um grande papel na televisão quando interpretou a vilã Rosa, na novela ‘Escrava Isaura’, que foi ao ar em 1976. Em entrevista ao programa ‘Conversa com Bial‘, da TV Globo, em 2022, Léa recordou que chegou a ser agredida nas ruas em razão das atitudes de sua personagem.

“Apanhei muito”, recordou na ocasião. “Eu sou uma mulher que gosta de fazer feira e mercado. Então, eu fui à feira quando eu morava no [bairro] Flamengo. Uma criatura pegou um peixe enorme e bateu nas minhas costas porque eu estava sendo perversa com a Isaura. Apanhei também, levei um beliscão de lágrimas descerem dos olhos”, completou.

Na trama ‘Escrava Isaura’, Rosa era escravizada na fazenda do Comendador Almeida, vivido pelo ator Gilberto Martinho, e descrita como uma mulher má e invejosa, que fazia intrigas para prejudicar Isaura, interpretada por Lucélia Santos, e maltratá-la pessoalmente.

