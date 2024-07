Atriz Laura Proença estreia como cantora relendo clássicos de Chico Buarque

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2024 - 17:08 Para compartilhar:

A atriz e cantora Laura Proença apresenta ao público seu aguardado álbum de estreia, “Pode Ser a Gota d’Água”. Este trabalho, que estará disponível nas principais plataformas de streaming a partir de 1 de agosto, traz um repertório que passeia por grandes clássicos de Chico Buarque, todos cuidadosamente interpretados por Laura.

O álbum inclui faixas icônicas como “O Meu Amor” (Chico Buarque e Vinicius de Moraes), “Tatuagem” (Chico Buarque e Ruy Guerra), “Sob Medida” (Chico Buarque), “Eu Te Amo” (Chico Buarque e Tom Jobim), “Pedaço de Mim” (Chico Buarque), “Folhetim” (Chico Buarque), “A História de Lily Brown” (Chico Buarque e Edu Lobo), “Gota D’Água” (Chico Buarque) e “Gente Humilde” (Garoto, Vinicius de Moraes e Chico Buarque). Cada uma dessas canções foi escolhida com carinho, refletindo a rica trajetória da música nacional e a versatilidade da artista.

Laura se destaca por sua capacidade de dar novas cores e nuances às obras de Chico, prometendo tocar os corações dos ouvintes com sua profundidade lírica e musicalidade refinada. Este álbum de estreia é uma celebração à música brasileira e à promessa de muitos outros sucessos por vir.

“Esse disco é a realização de um sonho. Escolhi o repertório de Chico Buarque para meu álbum de estreia porque suas músicas têm uma profundidade poética e emocional que ressoam profundamente em mim. Chico é um dos maiores compositores da nossa música, e suas letras capturam a essência da alma brasileira. Interpretar suas canções é uma honra e uma responsabilidade, e espero poder transmitir toda a beleza e complexidade de suas obras ao público. Cada música do álbum foi selecionada com muito carinho, visando criar uma experiência rica e envolvente para os ouvintes. Espero que as pessoas sintam a mesma emoção que eu senti ao interpretá-las”, conta Laura.

“Pode ser a gota d’água” também marca a estreia do cantor Márcio Gomes como produtor musical, trazendo uma nova abordagem para os arranjos das canções. As orquestrações são assinadas por Alex Vianna, com exceção de “Gota D’Água”, que conta com a instrumentação de Tibor Fittel, e “Gente Humilde”, orquestrada por Patrick Angello. Márcio também expressa seu entusiasmo: “Trabalhar com Laura foi uma experiência incrível. Sua entrega e paixão pela música são contagiantes. Estou muito orgulhoso do resultado final e ansioso para que todos ouçam este trabalho”.

Trajetória

Laura Proença é uma atriz, cantora e produtora de conteúdo que vem conquistando seu espaço na televisão, cinema, teatro e internet. É filha dos pianistas Marly e Miguel Proença e ainda criança viu despertar sua veia artística, participando de saraus em sua casa promovidos por seus pais, quando encenava, juntamente com o irmão, trechos da ópera “La Traviata” (Verdi).

Inicialmente estudou piano com sua mãe, mas optou pelo teatro. Com uma formação artística diversificada, Laura estudou teatro no Tablado, cinema com Fábio Barreto, canto com Carol McDavit e Vera Canto e Mello, e cursou a Escola de Atores Wolf Maya em São Paulo. Além disso, graduou-se em Comunicação e Cinema pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL).

Laura teve Bibi Ferreira como madrinha artística, com quem, além de trabalhar, mantinha uma convivência pessoal e sua madrinha de batismo é a grande cantora lírica Maria Lúcia Godoy, com a qual também teve aulas de canto. Como produtora, colaborou com seu pai na produção de discos, turnês, festivais e master classes na Universidade de Música de Karlsruhe, na Alemanha, onde Miguel Proença era professor.

Em 2007, Laura foi convidada para integrar o elenco da peça “Isadora Duncan — É Dançando que a Gente se Aprende”, de Aguinaldo Silva, com direção de Bibi Ferreira. Foi nesse palco que Aguinaldo Silva a descobriu, convidando-a para a novela “Duas Caras”, onde interpretou a personagem Vesga.

Na TV Globo, Laura atuou em “Senhora do Destino” como a personagem Dora, “Duas Caras” como Vesga, “Cinquentinha” como Marcela, “Sob Nova Direção”, além do seriado “Questão de Família” no canal GNT como a Drª Vilma, ao lado de Eduardo Moscovis. Convidada por Walcyr Carrasco, participou da peça “A Mulher do Candidato”, interpretando a personagem Silvia, com direção de Cininha de Paula.

No cinema, Laura integrou o elenco de “Vestido de Noiva” em 2002, dirigido por Joffre Rodrigues, e “Vida Bandida” em 2003, um curta-metragem dirigido por Aurimar dos Prazeres. Em 2017, atuou em “Polícia Federal – A Lei é Para Todos” como Rosângela Moro, sob a direção de Marcelo Antunez. Entre 2019 e 2020, participou de “O Melhor Verão de Nossas Vidas”, dirigido por Adolpho Knauth, e também de “Resistir para Recomeçar”, dirigido por Pedro Nascimento, e “Nada é por Acaso”, baseado no livro de Zíbia Gasparetto.

Indicada por Bibi Ferreira, Laura atuou na peça “Fica Combinado Assim”, de Consuelo de Castro, protagonizando ao lado do saudoso Herval Rossano. Foi assistente de direção de Bibi Ferreira em “Only You”, também de Consuelo de Castro, que contava com Gracindo Junior e Adriana Esteves no elenco. Em 2006, estrelou “Isadora Duncan”, escrito por Aguinaldo Silva e dirigido por Bibi Ferreira.

Em 2008, participou de “A Mulher do Candidato”, escrito por Walcyr Carrasco e dirigido por Cininha de Paula. Entre 2015 e 2016, esteve na peça “50 Tons de Loucura”, escrita por Antônio Dias e dirigida por Anselmo Vasconcelos, e de 2018 a 2019, atuou em “DezEncontros – Uma Comédia Quase Romântica”, escrita por Alessandro Marson e dirigida por Wendell Bendelack.

Além de sua atuação, Laura também se destacou no canto, participando do espetáculo “Natal em Concerto” em 2002 e 2004, substituindo Nathalia Timberg, recitando poesias e cantando, sempre acompanhada pelo piano de seu pai.

Em 2018, foi apresentadora da série “Concertos para a Juventude” na Sala Cecília Meireles, com performance da OSB no Rio de Janeiro, e mestre de cerimônias do Festival I Pianíssimo de Joinville – Todos os Pianos do Mundo, realizado no Teatro Juarez Machado e Ballet Bolshoi em Joinville/SC.

Durante 2020 e 2021, Laura produziu conteúdo na internet com seus perfis no Instagram e YouTube, apresentando a personagem de uma coach da quarentena chamada Laura P, com um toque de humor com textos próprios e de Regiana Antonini. Criou e apresentou “Mulheres em Mim”, um projeto que traz caracterizações e pesquisas sobre mulheres, suas histórias de sucesso, dramas e superações.

No mesmo período, participou do projeto “Em Que Livro Você Viaja”, realizando leituras comentadas dos livros de Walcyr Carrasco sob a direção de Regiana Antonini, que reúne atores e convidados especiais como o autor Fausto Galvão, os diretores Cadu França e Adolpho Knauth, e “Alimentando a Alma com Arte”, onde apresentou leituras de clássicos teatrais brasileiros, cada mês com um elenco diferente, sob a direção de Stella Maria Rodrigues.

Em 2024, Laura Proença lança “Pode Ser a Gota D’Água” com músicas de Chico Buarque e está filmando “Festa do Peão de Barretos” sob a direção de Márcio Trigo.