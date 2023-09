Atriz Laura Cardoso completa 96 anos e manda recado aos fãs: ‘Fazem parte da minha vida’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/09/2023 - 7:59 Compartilhe

Laura Cardoso foi a aniversariante de quarta-feira, 13; a atriz completou 96 anos. Para celebrar a ocasião, ela ganhou um bolo e aproveitou para dedicar um vídeo especial aos fãs, em seu Instagram.

“A todas as pessoas que me desejaram felicidade, paz, muito obrigada. Um beijo no coração de todos vocês”, declarou a veterana animada.

Na legenda da publicação, Laura completou: “Obrigada pelo carinho de todos. Vocês fazem parte da minha vida, da minha trajetória! Um beijo a todos”.

