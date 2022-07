Atriz Julianne Moore presidirá júri do Festival de Cinema de Veneza

LONDRES (Reuters) – A atriz vencedora do Oscar Julianne Moore vai chefiar o júri da competição principal no Festival de Cinema de Veneza deste ano, disseram os organizadores nesta sexta-feira.

Moore estará acompahada para decidir os vencedores deste ano da diretora francesa Audrey Diwan, que conquistou o prêmio Leão de Ouro do festival no ano passado por seu filme “O Acontecimento”; da atriz iraniana Leila Hatami; do diretor italiano Leonardo Di Costanzo; e do escritor Kazuo Ishiguro, vencedor do Prêmio Nobel.

O diretor e roteirista argentino Mariano Cohn e o cineasta espanhol Rodrigo Sorogoyen completarão o júri internacional, que atribui os principais prêmios da competição, incluindo o Leão de Ouro.

A 79ª edição do festival, realizada na ilha Lido, vai acontecer de 31 de agosto a 10 de setembro.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)