Atriz Jéssica Marques comemora primeiro papel de destaque em ‘Justiça 2’

06/05/2024 - 17:59

A atriz baiana Jéssica Marques, 24 anos, celebra seu primeiro papel de destaque na série “Justiça 2“, da Globoplay, onde vive a personagem Larissa, namorada de Balthazar, interpretado por Juan Paiva. A produção, escrita por Manuela Dias e dirigida por Gustavo Fernandez, chegou à plataforma no dia 11 de abril.

Para a atriz, contracenar com grandes nomes como Maria Padilha, Murilo Benício, Marco Ricca, além do próprio parceiro de cena, Juan Paiva, lhe causou um certo nervosismo. Ela conta que o acolhimento da equipe foi fundamental para o bom desempenho nas gravações.

Com o sucesso da série, Jésisca acredita que “o protagonismo negro no audiovisual está em uma crescente, mas ainda tem muito o que evoluir”.

Acostumada com as artes cênicas, em sua primeira série se encantou pelo processo do audiovisual. A atriz conta que de início estranhou as câmeras, e a quantidade de pessoas presentes no set para gravar, mas aos poucos foi se adaptando e, agora, já confessa estar apaixonada pelo ofício.

Além da série, a atriz também protagonizou o curta-metragem “Em Criação”, com direção de Francine Souza.