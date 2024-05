Atriz italiana Sveva Alviti será madrinha do Festival de Veneza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/05/2024 - 9:50 Para compartilhar:

VENEZA, 13 MAI (ANSA) – A atriz italiana Sveva Alviti foi anunciada como a anfitriã das noites de abertura e encerramento da 81ª edição do Festival Internacional de Cinema da Bienal de Veneza, que acontecerá entre 28 de agosto e 7 de setembro.

A nova madrinha do evento cinematográfico, dirigido por Alberto Barbera, abrirá a mostra no Palco da Sala Grande, no Palazzo del Cinema al Lido, e comandará a noite final por ocasião da entrega dos prêmios oficiais, como o Leão de Ouro.

Nascida em Roma, Alviti começou a estudar teatro desde cedo com alguns dos melhores professores americanos, incluindo a famosa treinadora Susan Batson, paralelamente a uma carreira de modelo.

Em 2009, ela estreou na Broadway como protagonista da peça “O Interrogatório” e em 2011 participou da 68ª edição do Festival de Cinema de Veneza com o curta “Alice”, de Roberto de Paolis.

A consagração veio em 2017 com Dalida, cinebiografia de Lisa Azuelos sobre o famoso ícone francês, que lhe rendeu a indicação de melhor atriz emergente no Cesar 2018 e que fez grande sucesso na França e na Itália.

Já no ano seguinte, a atriz italiana tornou a protagonista feminina do filme “Lukas”, um thriller com Jean-Claude Van Damme lançado em mais de 250 cinemas na França, Bélgica e Reino Unido.

Em março de 2023, foi lançado AKA, seu primeiro filme para a Netflix, onde interpreta Natalya. (ANSA).