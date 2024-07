Atriz italiana Maria Rosaria Omaggio morre aos 67 anos em Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/07/2024 - 11:50 Para compartilhar:

ROMA, 1 JUL (ANSA) – A atriz italiana Maria Rosaria Omaggio morreu nesta segunda-feira (1º), aos 67 anos, em Roma, onde morava há anos, após uma longa doença.

“Querida Maria Rosaria. Você nos deixou. Você iniciou sua nova jornada rumo à espiritualidade que tanto amava. Você foi uma amiga carinhosa, esclarecedora, presente. Uma mulher linda e culta”, anunciou seu perfil no Instagram.

Nascida em Nápoles, em 1957, a artista tornou-se popular ainda muito jovem, aos 17 anos, após participar de uma edição do programa de variedades musicais italiano “Canzonissima”, em 1973/74, de Pippo Baudo. Durante sua carreira, ela atuou em dezenas de filmes, como “Roma a mano armata” e “Squadra antiscippo”, ao lado de Maurizio Merli e Tomas Milian, peças de teatro, séries de TV, além de ter escrito livros, dirigido espetáculos de prosa e óperas.

Por sua atuação como “Oriana Fallaci”, no filme “Walesa”, que tem como subtítulo “O Homem de Esperança”, do diretor polonês Andrzej Wajda, a italiana recebeu o Prêmio Pasinetti no Festival de Cinema de Veneza.

Além disso, ela era embaixadora da Boa Vontade do Unicef há quase 20 anos. “É com grande dor e consternação que tomamos conhecimento da morte de Maria Rosaria Omaggio, nossa Embaixadora da Boa Vontade há quase 20 anos”, diz uma nota da organização, destacando “a sua grande humanidade e a energia infinita”. (ANSA).