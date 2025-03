Atriz italiana Eleonora Giorgi morre aos 71 anos de idade

ROMA, 3 MAR (ANSA) – Morreu nesta segunda-feira (3), aos 71 anos de idade, a atriz italiana Eleonora Giorgi, um dos grandes nomes do cinema do “Belpaese”.

Giorgi estava internada em uma clínica de Roma para tratamento contra a dor, em função de um tumor no pâncreas revelado no fim de 2023, acompanhada sempre dos filhos Andrea e Paolo, do ex-marido Massimo Ciavarro, da nora Clizia Incorvaia e do netinho Gabriele.

Nascida na capital italiana, em 21 de outubro de 1953, a atriz tinha ascendência inglesa e americana e estrelou cerca de 40 filmes ao longo da carreira, como “Roma”, de Federico Fellini.

Sua filmografia é dominada por comédias, inclusive de tons eróticos, mas também inclui diversos filmes dramáticos. Em 1982, conquistou o David di Donatello, o “Oscar” do cinema italiano, de melhor atriz protagonista pela comédia romântica “Borotalco”, de Carlo Verdone.

Em 2023, ao anunciar o diagnóstico de câncer em uma entrevista na TV, fez um apelo para que as pessoas “vivessem sem desperdiçar o próprio tempo”.

“Recebo com profunda tristeza a notícia da morte de Eleonora Giorgi, eclética e popular intérprete do cinema italiano e cujo talento marcou inteiras gerações de espectadores, flutuando entre papéis brilhantes e dramáticos com intensidade e autenticidade”, disse o ministro da Cultura, Alessandro Giuli.

Já o ministro das Relações Exteriores e vice-premiê, Antonio Tajani, exaltou a “coragem” de uma mulher que “nunca parou de sorrir e combater pela vida, mesmo diante de uma doença terrível”. (ANSA).