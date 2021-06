Atriz Ítala Nandi diz que governo Bolsonaro pensa com a bunda

A atriz Ítala Nandi, de 79 anos, concedeu entrevista a Bianka Vieira, da coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, e fez críticas contundentes ao presidente Bolsonaro.

“Ele é um ‘Bolsonero’, ‘Bolsolini’. Todos eles [Nero, Mussolini] se foderam. Será que ele acha que tudo bem? Que ignorância, que falta de perspectiva”, começou ela, comparando Bolsonaro a Nero e Mussolini. “Aquela coisa do revólver… Porra, enfia esse revólver no cu. Que saco! Vão dar o cu, é o que eles estão precisando. Caramba, por que esse tipo de atitude com um país que poderia ser a mudança do mundo?”, continuou.

“Eu acredito que o que vai, volta. Isso não tem erro. A maldade que eles estão fazendo com o povo brasileiro vai voltar para eles. É inevitável. Eles não têm cabeça, eles pensam com a bunda, e isso vai voltar”, finalizou a atriz.

Ítala Nandi começou sua carreira no teatro amador em sua cidade natal em 1959. Três anos depois, ela se mudou para São Paulo, onde integra, na condição de administradora, o Teatro Oficina, de José Celso Martinez Correia.

Ítala estreou na televisão em 1964 e participou de algumas novelas, como ‘Direito de Amar’, exibida pela Globo em 1987, e de ‘Que Rei Sou Eu?’, em 1989. A coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, também relembra que Ítala Nandi foi a responsável pelo primeiro nu frontal do teatro no país.

Em 1967, sob a tutela do regime militar, a atriz falou à revista ‘Realidade’ sobre sexualidade e desquite, declarando, em tom crítico, que “a única liberdade de que goza a mulher brasileira é a de escutar o homem, curvando a cabeça”. Na época, a edição acabou apreendida por ofender a moral e os bons costumes.

