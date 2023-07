Atriz Isa Salmen estreia série ‘Fim’, do Globoplay

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 9:27 Compartilhe

Isa Salmen estreia a série ‘Fim’, no Globoplay, em breve, ao lado de Fábio Assunção e grande elenco. Na produção, ela dá vida à personagem Portenha. Trata-se de uma argentina que se relaciona com Ciro, vivido por Fábio.

A série conta a história de 5 amigos: Álvaro (Thelmo Fernandes), Sílvio (Bruno Mazzeo), Ribeiro (Emílio Dantas), Neto (David Júnior) e Ciro (Fábio Assunção) que foram companheiros de vadiagem, viveram os anos dourados da década de 60, festas movidas a álcool, sexo e pó, e que testemunharam um país que virava de cabeça pra baixo em costumes e valores, e os seus excessos, separações e arrependimentos compõem a narrativa de ‘Fim’.

A obra é baseada no livro homônimo de Fernanda Torres, com direção de Andrucha Waddington.

Portenha é um dos casos românticos de Ciro, e juntos com essa turma toda vão aprontar várias peripécias. O elenco ainda conta com grandes nomes do mundo artístico como Marjorie Estiano, Débora Falabella e Zezé Motta.

“Foi uma grande honra e um superaprendizado trabalhar ao lado e contracenar com tantos atores talentosos. Estamos ansiosos pra ver a série no ar!”, declara a atriz sobre a produção.

