Atriz Gwyneth Paltrow revela que quase morreu em cesárea de emergência

A atriz Gwyneth Paltrow revelou que passou por apuros no parto de sua primeira filha, Apple. celebridade de 49 anos é mãe de dois filhos, frutos do casamento com o músico Chris Martin (vocalista do Coldplay) entre 2003 e 2006.

A história foi relatada ao podcast Armchair Expert. “Eu passei por duas cesarianas. Minha filha era uma emergência, foi uma loucura, quase morremos. Não foi bom”, contou no programa. Além de Apple, hoje com 17 anos, Paltrow é mãe do menino Moses, de 15.

Ao seguir falando sobre a cesárea, a atriz relembra: “Fica uma grande cicatriz em seu corpo e você fica tipo, ‘oh uau’, já que não costumava estar ali. E não é que seja ruim ou algo do tipo, mas você fica, ‘Oh meu Deus’.”

