Atriz Gabriela Loran compartilha complicações após cirurgia de redesignação de gênero

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/05/2024 - 14:30 Para compartilhar:

A atriz Gabriela Loran, Maitê de “Renascer“, tem usado as redes sociais para compartilhar as dificuldades enfrentadas após a cirurgia de redesignação de gênero — procedimento para alterar características físicas dos órgãos genitais em pessoas trans. Ela foi submetida ao procedimento em janeiro, na Tailândia.

+ Entenda o que é disforia de gênero, estado que afeta Maya Massafera

+ Elliot Page abre o coração sobre transição de gênero: ‘Nunca sentia que a pele era minha’

Nos registros compartilhados no Instagram, Gabriela explica que o método de cirurgia ao qual foi submetida envolve construir o canal vaginal com uma parte do intestino. Por isso, a atriz precisou ficar em jejum e tomar medicamentos laxantes antes do procedimento.

“Tem que limpar bem as ‘tripas’ aqui dentro, não pode estar com restinho de nada”, explicou a artista, relatando que o processo levou cerca de oito horas.

Gabriela ainda revelou não ter sentido dores no pós-operatório além de gases. “O que aconteceu foi que, por estar muito sensível no clitóris, quando as enfermeiras fizeram a higienização, era muito sensível, então sentia uma agonia, mas não era dor”, relatou. A atriz também contou que sentiu dificuldade em ficar de pé após ter passado dois dias deitada de pernas abertas.

Cirurgia na Tailândia

A atriz foi operada no Kamol Cosmetic Hospital, hospital referência em cirurgia de redesignação de gênero em Bangkok, Tailândia. A unidade hospitalar já era conhecida por Gabriela desde 2017.

Ainda nos vídeos compartilhados, ela explicou que optou por viajar pois se decepcionou com os relatos de pessoas trans que foram operadas no Brasil.

“Achei o tratamento muito desumanizado, não tinha acolhimento. Quando mandei mensagem para os números, era um tratamento muito curto e grosso. O primeiro baque foram as consultas com valores exorbitantes, R$ 700, R$ 900. Existe uma questão muito cruel no Brasil quando o assunto é redesignação em relação a esse mercado financeiro que está em cima de pessoas trans”, desabafou, contando que chegou a receber um orçamento de R$ 67 mil pelo procedimento e quatro dias de internação. Segundo Gabriela, esse valor é superior ao da Tailândia.

Assista: