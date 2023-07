Atriz Gabi Lopes surge caracterizada para novo filme no Japão

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 7:52 Compartilhe

Sucesso além das fronteiras! A atriz e influenciadora Gabi Lopes divulgou as primeiras fotos da sua atuação em um filme gravado no Japão. Através das redes sociais, ela compartilhou detalhes de sua personagem ao surgir vestida em um look preto e com uma peruca azul, além da maquiagem bem detalhada na mesma cor, que foi feita pelo maquiador Koichi Kuwabara.

A atriz revelou que as cenas foram gravadas em inglês e japonês e que a experiência foi incrível. O artista japonês Yushi fez uma postagem ao lado dela elogiando-a e enaltecendo o encontro: “Do Brasil para o Japão. Eu filmei um curta-metragem com a Gabi Lopes, que foi uma mulher maravilhosa e muito atenciosa”.

Além do artista, várias outras celebridades enalteceram o projeto, que ainda não tem maiores detalhes revelados. Entre eles, Nana Rude escreveu: “Quero assistir!!”, a ex-BBB Gizelly Bicalho elogiou: “Deusa”, além da influencer Sarah Fonseca e da ex-BBB Tina Calamba, que também deixaram comentários.

Para Gabi, o momento se resumiu em alegria e gratidão: “Foi uma experiência incrível e estou sem acreditar até agora! Muito grata por ter vivido essa experiência!”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias