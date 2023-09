Atriz Gabi Lopes revela ter sofrido assalto em São Paulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2023 - 14:33 Compartilhe

A atriz e empresária Gabi Lopes relatou ter sofrido um assalto na madrugada deste sábado, 23, em São Paulo. Ela estava a caminho de um compromisso com uma amiga quando um suspeito quebrou o vidro do veículo e roubou seu celular.

“Ontem vivi um filme de terror na vida real”, escreveu.

Segundo Gabi, que estava no banco do carona, ela foi atingida por estilhaços do vidro depois que o assaltante quebrou a janela. “Na hora, foi muito forte e muito rápido. Eu só ouvi um grande estrondo.” Ela também contou que teve um corte pequeno no nariz e na boca, alguns cortes na mão e um corte mais fundo no cotovelo.

“O que importa é que estou bem. Poderia ter sido bem pior. O pior já passou e não se preocupem, eu estou bem”, finalizou.

