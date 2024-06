Atriz Gabi Dallacosta revela desafios de estrelar uma produção independente

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2024 - 15:30 Para compartilhar:

Após causar na terceira temporada do reality ‘Túnel do Amor‘, Gabi Dallacosta, de 30 anos, que chamou atenção ao atuar em ‘Fuzuê‘ e ‘Verdades Secretas 2‘, poderá ser vista em uma nova produção em breve. Em agosto, a atriz vai estrear o filme ‘Confidentes’, com a personagem Pilar e promete entregar muitas cenas intrigantes.

No longa, que foi gravado no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, ela viverá uma vilã que faz de tudo para ser aceita em um grupo de amigos.

Ao comentar sobre o comportamento da personagem, Gabi faz uma análise e defende: “A Pilar é fútil e amarga. Não recebe atenção dos pais e faz de tudo para ser aceita, mas, no fundo, ela só quer duas coisas: ter amigos e um amor”, afirma. No decorrer da história, Pilar buscará vencer na vida através de um concurso que definirá seu futuro e o de seu irmão Pietro (Rodrigo Ladeira)”.

Orgulhosa com este novo trabalho, a atriz vibra ao contar que, além de atuar, foi uma das responsáveis pela produção do longa: “A gente precisa saber produzir, muitas vezes, para criar nossa própria oportunidade. Gosto de estar sempre em todos os lugares que a atuação me permitir. Não gosto de ficar parada, o que me move e me faz me sentir viva é trabalhar!”.

‘Confidentes’ é um filme independente feito por um grupo de artistas, que decidiram criar em conjunto o próprio projeto.

Sem contar com apoio financeiro de grandes empresas, Gabi é sincera ao falar sobre as dificuldades de se manter na carreira.“Ao invés de ficar esperando as coisas acontecerem, corremos atrás. Agora estamos buscando caminhos para o streaming, distribuidoras e tentando alcançar novos meios. Não vamos desistir, pois temos esse sonho”.

A pré-estreia do filme vai acontecer na primeira quinzena de agosto, no Cine Santa Tereza de Belo Horizonte. Com direção artística de Benjamin Juan e Will Dubrok, o longa fala sobre a necessidade de enfrentar o passado para seguir em frente, destacando amizade, paixão e coragem em meio a desafios e segredos.