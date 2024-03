Atriz Fernanda Rodrigues mergulha nos negócios e na sustentabilidade

Editora3i Editora3 - https://istoe.com.br/author/editora3/ 01/03/2024 - 16:09 Para compartilhar:

Com o fim de Fuzuê, da Globo, Fernanda Rodrigues está pronta para curtir as merecidas férias. Descansar e ficar com a família é o plano — casada com o diretor Raoni Carneiro, ela é mãe de Luísa e Bento, de 14 e 8 anos. Mas a vida de empresária não tem folga. O foco no decorrer do ano será investir seu tempo no negócio que iniciou com o marido: o café. Isso significa mais viagens à Fazenda Nosso Vilarejo, em Paty do Alferes, no Rio de Janeiro, onde nasceu a FNV Cafearia. Lá estão a plantação e os estudos de Fernanda em agrofloresta. Sim, ela mergulhou de cabeça no universo da agricultura sustentável e café de qualidade. O primeiro plantio aconteceu na pandemia. “Começamos o trabalho adotando práticas regenerativas, sempre com preocupação pelo reequilíbrio e biodiversidade”, diz à ISTOÉ. São mais de 100 mil pés, que ela se orgulha de chamar de “lavoura com propósito”. “Esse trabalho é tão potente que fortalece o lençol freático e novas nascentes afloram pela fazenda, recuperando a umidade do solo e enriquecendo a região.”

Carreira iluminada

Galã de novelas como Uga Uga e Kubanacan, da Globo, Marcos Pasquim vive novos rumos. Está em Luz, primeira série infantojuvenil da Netflix. A produção com muitas aventuras e emoção mira nas crianças e na família — aposta diante do fenômeno Chiquititas, trama do SBT, que a parar na plataforma se tornou uma das mais vistas no último ano. Pasquim agradece a boa fase. “Me sinto um privilegiado em viver da arte. Ao longo de três décadas de carreira, as dificuldades e aprendizados me transformaram no que sou hoje. Amo fazer TV, fiz trabalhos inesquecíveis. Confesso, inclusive, que estou com saudade. Mas o streaming me abriu novas portas e lindas possibilidades. Estou amando essa liberdade”, diz à ISTOÉ. É a tal autonomia: em breve, estreará o filme Morando com o Crush, no mesmo serviço. No Globoplay, brilhou na série Fim. “O audiovisual mudou e precisamos nos adaptar.”

Anatomia de uma ascensão

Ela é o centro das atenções: a atriz alemã Sandra Hüller recebeu sua primeira indicação ao Oscar por sua aclamada atuação no filme francês Anatomia de Uma Queda. Mas também é o destaque em Zona de Interesse, filme de Jonathan Glazer que concorre à estatueta na categoria de filme estrangeiro. A fama em Hollywood vem após carreira consagrada no teatro e prêmios na Europa. Mas ela reconhece que agora é diferente. “Ainda não estou acostumada. Às vezes, me pego rindo de todo esse entusiasmo que percebo à minha volta”, diz.

Fim de uma era

Fátima Bernardes já não é mais funcionária da Globo. A jornalista anunciou que trabalhará por obra na emissora, o que já acontecia desde o ano passado. “Meu último contrato terminou em 31 de dezembro de 2023”, disse. Ela estava à frente do The Voice Brasil, que foi cancelado. Apresentou novos projetos ao canal, mas sem previsão de estreia. “Já estamos desenvolvendo um deles, ainda sem data.” A comunicadora vai cobrir os Jogos Olímpicos de Paris para a agência Play9, de Felipe Neto. “Nesses 37 anos na TV, tive todas as possibilidades de evoluir e acredito que algo muito bom para mim e para o público virá pela frente.”

Um reggae que todo mundo gosta

Lá nos anos 1990, a banda Sr. Banana figurou em diversas trilhas sonoras de novelas. Em 2020, tiveram um EP produzido por Rick Bonadio, que descobriu o Charlie Brown Jr., e, desde então, o grupo curitibano de rock, reggae e ska segue firme na estrada. Lançaram recentemente a faixa “Guia”, que virou sucesso. “É um reggae do jeito que todo mundo gosta”, definem. A aposta deu certo: a canção ultrapassou a marca dos 40 mil streams nas plataformas.

Vivendo um grande sonho

Em cartaz nos cinemas com Segredos de um Escândalo, Charles Melton tem aproveitado os holofotes e está satisfeito com a boa repercussão. Sua atuação lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no New York Film Critics Circle Award. Conhecido pelo seriado Riverdale, o ator de 33 anos está em êxtase. “Tenho conhecido tantos cineastas e escritores legais que é surreal. Recebi conselhos de alguns desses heróis”, entrega. “Há anos venho fazendo tudo o que posso para conseguir trabalhos como esse”, reflete.

