Atriz, escritora e ex-miss Itália Anna Kanakis morre aos 61 anos

Ansai Ansa 21/11/2023 - 19:50

ROMA, 21 NOV (ANSA) – A atriz e escritora Anna Kanakis, ex-Miss Itália, morreu nesta segunda-feira (20) aos 61 anos.

O funeral ocorrerá em Roma, no dia 23 de novembro, na igreja de San Salvatore in Lauro.

Nascida em Messina, filha de pai grego e mãe siciliana, Kanakis tinha apenas 15 anos quando foi eleita Miss Itália em Sant’Eufemia d’Aspromonte, tornando-se a primeira rainha tão jovem após uma modificação no regulamento. Em 1981, ela participou do concurso Miss Universo.

Morena, elegante, mediterrânea, com belos olhos dourados, Kanakis começou sua carreira como modelo e, seguindo o conselho de Giuseppe Tornatore, começou a atuar como atriz.

Durante os anos 80, participou de mais de 30 filmes e séries de TV. No início, esteve em muitas comédias brilhantes dirigidas por Castellano e Pipolo e Sergio Martino em “Attila, Flagelo de Deus” (1982), “Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio” (1983), “Acapulco, prima spiaggia… a sinistra” (1983).

Mas com Luigi Magni em 1989, estreou no cinema interpretando um papel exuberante “O Re”, com Giancarlo Giannini e Ornella Muti, seguido no mesmo ano por “L’Avaro” de Molière, dirigido por Tonino Cervi e com Alberto Sordi.

Desde o final dos anos 80, Kanakis foi protagonista em programas de televisão como “Michelangelo”, dirigido por Jerry London, “Vento di Ponente” (2002), “L’Inchiesta” (2006) de Giulio Base e, finalmente, “La Terza Verità” (2007) dirigida por Stefano Reali.

Após um breve período na política como responsável nacional de Cultura e Entretenimento, ela começou uma segunda vida como escritora.

Em 2010, estreou com o romance “Sei così mia quando dormi.

L’ultimo scandaloso amore di George Sand” (Marsilio Editori).

Em 2011, lançou seu segundo romance “L’amante di Goebbels” (Marsilio Editori), sobre a história de Lída Baarová, uma atriz tcheca que foi amante do líder nazista em 1938.

Seu último trabalho foi em 2022: “Non giudicarmi” (Baldini e Castoldi), mais um romance histórico, desta vez sobre o barão Jacques d’Adelsward Fersen.

Após um primeiro casamento muito jovem com o músico Claudio Simonetti, do qual se divorciou poucos anos depois, ela se casou pela segunda vez em 2004 com o veneziano Marco Merati Foscarini.

(ANSA).

