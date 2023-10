Atriz e miss colombiana Alejandra Villafañe morre aos 34 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/10/2023 - 10:05 Para compartilhar:

Alejandra Villafañe, eleita Miss Earth Colombia 2014, morreu aos 34 anos de idade. A morte aconteceu no sábado, 21, mas foi divulgada apenas no domingo, 22. O jornal colombiano El Tiempo informa que ela havia sido diagnosticada com câncer de mama e de ovário. Ela estava em tratamento desde maio.

A notícia da morte de Alejandra foi confirmada pelo namorado, o ator Raúl Ocampo, conhecido por trabalhos como a série “Narcos” (2015) e a novela “Café com Aroma de Mulher” (2021), por meio de um post no Instagram.

Além de vencer o concurso de beleza Miss Earth Colombia 2014, Alejandra Villafãne trabalha como atriz, participando de produções no streaming como “La Nieta Elegida”, “Siempre Bruja” e “Perfil Falso”.

No fim do mês de setembro, Alejandra fez um post falando sobre a primeira sessão de quimioterapia: “No meio de tantas incertezas, minha opção foi ficar com uma cara boa e receber com amor minha primeira químio. Foi o momento mais desafiador e devastador. Amo todos vocês que estiveram aqui e conheço todos do meu coração. Família, amigos, conhecidos”.

