Atriz e cantora Jane Birkin morre aos 76 anos em Paris

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/07/2023 - 11:50 Compartilhe

PARIS, 16 JUL (ANSA) – A atriz e cantora franco-britânica Jane Birkin, de 76 anos, foi encontrada morta em sua residência em Paris, capital da França, neste domingo (16).

A artista é conhecida mundialmente por sua parceira com o cantor francês Serge Gainsbourg e o dueto em “Je t’aime…moi non plus” Birkin estava doente há algum tempo e havia cancelado recentemente uma série de shows por motivos de saúde. Em setembro de 2021, ela sofreu um pequeno AVC.

“Sempre fui uma grande otimista e percebo que ainda preciso de algum tempo para poder estar novamente no palco e com vocês”, disse ela em comunicado ao anunciar a paralisação das apresentações.

Nascida em Londres em 1946, ela mudou-se para a França no final dos anos 1960. Após um primeiro casamento com o compositor John Barry, com quem teve uma filha, Kate, falecida em 2013, conheceu Gainsbourg, com quem protagonizou um lendário casal artístico e de vida.

Em 1969, foi lançado o inesquecível dueto com a voz sussurrada de Jane, “Je t’aime… moi non plus”. Em 1971, nasceu sua filha Charlotte Gainsbourg, uma atriz.

Cantora, mas também atriz, roteirista e diretora, Jane Birkin já atuou em diversos filmes, como “A piscina”, “Uma mulher como eu” ou “Blow-up”, de Michelangelo Antonioni, e “Parole, parole, parole”. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias