Atriz é apontada como amante de Cauã Reymond e se revolta: ‘Muito sério’

A atriz Thalita Meneghim usou as redes sociais, nesta terça-feira, para se pronunciar após ser apontada como amante de Cauã Reymond.

Nessa segunda-feira (1), internautas ficaram agitados com um boato de que o galã da TV Globo teria traído a esposa, Mariana Goldfarb, nos bastidores da websérie “Novelei”. Após a repercussão, a influenciadora, que teve seu nome citado por usuários do Twitter surgiu revoltada nos Stories do Instagram ao comentar os rumores.

“Era só o que faltava. Vai que meu namorado acredita? Ele achou graça, a gente estava rindo, mas porque nosso relacionamento é na base da confiança, tem esse diferencial, mas imagina se ele acreditasse? Vocês iam estragar o relacionamento. Vocês não têm mais o que fazer? Estudar? Trabalhar? Uma louça [para lavar]?”, questionou. “Isso é muito sério”, completou.

“E vou falar agora, porque vi que foi uma desocupada no Twitter que começou a inventar, mas eu estou sem paciência para essas coisas. Eu ia falar sobre a estreia da minha peça hoje, mas tive que vir aqui falar sobre isso, olha que legal”, disse.